СК организовал проверку после смерти подростка в школе в Люберцах

Фото: телеграм-канал "Люберцы-SOS!"

Следственный комитет организовал проверку после смерти 17-летнего ученика на занятиях в школе в Люберцах. Об этом сообщается на сайте СК по Московской области.

"1 декабря 2021 года в следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области поступило сообщение о смерти 17-летнего школьника в классе учебного заведения. По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении.

В СК установили, что при жизни подросток имел проблемы со здоровьем. В ходе осмотра на теле умершего не было обнаружено никаких телесных повреждений. Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Сотрудники ведомства проводят опросы одноклассников умершего школьника и учителей. Также следствие истребовало медицинскую документацию и историю болезни подростка.

Ранее сообщалось, что в тюменской школе охранник напал на подростка. По информации некоторых источников, мужчина схватил школьницу за горло и повалил на землю.