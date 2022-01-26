Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с пропавшей под Новгородом девочкой

Фото: vnovgorod.sledcom.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова взяла на контроль ситуацию с пропавшей девочкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Также будет проведена проверка для оценки действий органов опеки и учреждений системы профилактики, на контроле которых находилась семья пропавшего ребенка.

"Эта женщина – мать восьмерых детей, семеро были помещены в детский дом из-за сложной жизненной ситуации, а самую младшую из-за возраста оставили с ней", – рассказала Ефимова.

Ранее стало известно, что правоохранители при поиске девочки 2020 года рождения нашли в печи похожие на фрагменты костей останки человека. Мать ребенка и ее сожитель были задержаны.

Сообщение о пропаже ребенка пришло следователям ночью во вторник, 25 января, из города Холма. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Как пояснили сотрудники СК, это сделано для организации полномасштабного розыска.

Пропавшую девочку искали в том числе и в лесополосе, расположенной возле города Холма. Волонтеры проверяли версию о том, что девочка вышла из дома, пока родители отвлеклись. Мать девочки рассказала, что оставила ребенка на кровати, а дверь частного дома не заперла. По ее словам, когда она вернулась, девочки уже не было.

