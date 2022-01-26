Кости нашли в доме под Новгородом, где пропала девочка

Фото: СУ СК по Новгородской области

В Новгородской области правоохранители при поиске исчезнувшей девочки 2020 года рождения нашли в печи похожие на фрагменты костей останки человека. Мать ребенка и ее сожитель были задержаны. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Найденные останки были переданы на экспертизу. Следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев.

"Накануне я ездила в Холмский район. Сейчас проверяем и анализируем действия органов и учреждений системы профилактики. Работаем в плотном взаимодействии со следственными органами", – сказала уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова в разговоре с ТАСС.

Пропавшую в Новгородской области девочку возрастом 1 год и 9 месяцев искали в том числе и в лесополосе, расположенной возле города Холма. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на представителя регионального поисково-спасательного отряда "Феникс".

Волонтеры проверяли версию о том, что девочка вышла из дома, пока родители отвлеклись. Мать девочки рассказала, что оставила ребенка на кровати, а дверь частного дома не заперла. По ее словам, когда она вернулась, девочки уже не было.

У женщины, помимо пропавшей дочери, есть еще семеро детей. Однако их изъяли из семьи в декабре 2020 года. Все из-за того, что женщина оставила всех детей с 14-летним сыном на три дня.

Сообщение о пропаже девочки 2020 года рождения пришло следователям ночью во вторник, 25 января, из города Холма. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Как пояснили сотрудники СК, это сделано для организации полномасштабного розыска ребенка.

