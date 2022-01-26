Двухлетняя девочка пропала в Новгородской области

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Двухлетний ребенок пропал без вести в Новгородской области. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.
По данным следователей, сообщение о пропаже девочки 2020 года рождения пришло ночью во вторник, 25 января, из города Холм.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Как пояснили сотрудники СК, это сделано для организации полномасштабного розыска ребенка.
В данный момент следователи проверяют все версии случившегося. Кроме того, ведется допрос родственников, устанавливаются свидетели, а также выясняются условия жизни и воспитания ребенка.
Ранее сообщалось, что в Севастополе восьмилетняя девочка ушла из дома в школу и пропала. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Спустя некоторое время девочку нашли. К поискам ребенка были подключены сотрудники МВД и добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым".
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