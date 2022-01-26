Прокуратура проверит органы опеки после пропажи девочки под Новгородом

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Прокуратура Новгородской области организовала проверку органов опеки и учреждений системы профилактики после пропажи двухлетней девочки в городе Холме. Об этом говорится на сайте ведомства.

Для организации розыска ребенка и объективного установления всех обстоятельств его пропажи надзорное ведомство проверит условия жизни и воспитания девочки. Будет дана оценка работе органов опеки и учреждений системы профилактики, на контроле которых находилась семья ребенка.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова взяла на контроль ситуацию с пропавшей девочкой.

Сообщение о пропаже ребенка 2020 года рождения пришло следователям ночью 25 января из города Холма. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Как пояснили сотрудники СК, это сделано для организации полномасштабного розыска.

Пропавшую девочку искали в том числе и в лесополосе, расположенной возле города Холма. Волонтеры проверяли версию о том, что девочка вышла из дома, пока родители отвлеклись. Мать девочки рассказала, что оставила ребенка на кровати, а дверь частного дома не заперла. По ее словам, когда она вернулась, девочки уже не было.

При поиске девочки правоохранители нашли в печи похожие на фрагменты костей останки человека. Мать ребенка и ее сожитель были задержаны.