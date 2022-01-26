Движение перекрыто на участке Московского малого кольца из-за ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение в обоих направлениях перекрыли на Московском малом кольце в районе поселения Щапосвкого. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"Просим водителей объезжать данный участок", – говорится в публикации.

По данным столичной Госавтоинспекции, там столкнулись пять грузовиков. В результате ДТП один человек погиб, еще один получил травмы.

В качестве предварительной причины аварии называется несоблюдение дистанции участниками движения. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

Накануне авария с участием двух машин произошла на 39-м километре МКАД. В результате ДТП пострадали три человека, один из которых – ребенок.

