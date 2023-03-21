В подмосковном фитнес-клубе актриса Сара Окс подралась с посетительницей из-за тренажера

Фото: vk.com/saraoks

В подмосковном фитнес-клубе актриса Сара Окс, известная своими ролями в сериалах "Универ" и "Полицейский с Рублевки", подралась с другой клиенткой за велотренажер. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам Окс, она ездила в фитнес-клуб в Одинцове больше года. Во время своего последнего визита актриса оставила полотенце на велотренажере и отошла налить воды в бутылку. Как только Окс вернулась, она увидела, как другая клиентка зала наступила на ее полотенце, протерла им полы и повесила обратно, после чего взяла бутылку актрисы и швырнула ее.

"Я не могла понять, почему такая агрессия, чего человек от меня хочет. <…> На мои слова, что вообще-то в фитнес-клубе весь инвентарь общий и такого нет, что мы под себя его когда-то подкрутили, женщина пошла вразнос, начались личные оскорбления", – рассказала она.

Окс отметила, что конфликт произошел в зоне, которую камеры наблюдения не просматривают. Единственным свидетелем произошедшего является муж напавшей на нее девушки. Она подозревает, что конфликт подстроили.

По данным некоторых телеграм-каналов, посетительницу зовут Алена и она рассказала, что в этот день приехала позаниматься, настроила под себя велотренажер и отошла, а когда вернулась, то увидела на нем занимающуюся Окс.

Девушка подчеркнула, что рядом были другие свободные тренажеры, а на просьбу уступить актриса первая затеяла драку и принялась двигать тренажер. Как только к ним подошел муж Алены, Окс начала кидаться в них бутылками и оскорблять.

"История стара как мир. Когда берут более или менее известного артиста, раскручивают на какой-то скандал, чтобы на его имени попиариться. Других объяснений, почему такое произошло, у меня нет", – считает Окс.

Отмечается, что после конфликта девушки сняли побои, но не вызвали полицию из-за репутационных рисков. Алена призналась, что теперь боится ходить на тренировки.

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