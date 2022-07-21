МВД завершило предварительное расследование дела о нападении на вдову Градского

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Следствие завершило предварительное расследование уголовного дела о нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко, передает ТАСС.

"Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из участников организованной группы. Ранее судимому мужчине 1994 года рождения предъявлено обвинение в разбое, совершенном в особо крупном размере", – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ход расследования контролировало руководство следственного департамента МВД России.

О нападении на Коташенко стало известно 16 января. По информации СМИ, неизвестные похитили у женщины около 100 миллионов рублей. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело.

