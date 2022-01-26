Суд арестовал подозреваемого в нападении на вдову Градского

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Наро-Фоминский суд Московской области арестовал подозреваемого в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

"Суд избрал в отношении 27-летнего обвиняемого <...> меру пресечения в виде заключения под стражу до 16.03.2022", – говорится в сообщении.

О нападении на Коташенко стало известно 16 января. По информации СМИ, неизвестные похитили у женщины около 100 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Позже сотрудники полиции задержали предполагаемого подозреваемого в нападении. Им оказался уроженец Таджикистана. Однако у него оказалось алиби, поэтому его пришлось отпустить под обязательство о явке. Спустя два дня на станции метро "Менделеевская" в Москве был задержан еще один подозреваемый.

