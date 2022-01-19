Родственница Градского назвала брак музыканта с Коташенко недействительным

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Брак певца Александра Градского с Мариной Коташенко был недействителен, заявила двоюродная сестра музыканта Наталья Градская.
"Марина, успокойтесь ради бога. Ваш брак вообще недействителен. Вы заставили больного человека жениться на вас. Да и вообще какая любовь двигала, если Саша умер? Какая любовь, где она была? Он умирал один в квартире" – рассказала Градская в эфире телеканала "Россия 1".
Также она выразила мнение, что ограбление Коташенко было подстроено.
"Для меня эта ситуация – просто позор. Ограбили ее на сто миллионов, прям, конечно!" – заключила она.
О нападении на вдову Градского Марину Коташенко стало известно 16 января. По информации СМИ, неизвестные похитили у женщины около 100 миллионов рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Журналист Андрей Караулов, который был другом Градского, рассказал, что ограбление Коташенко было организовано опытным человеком. По его словам, сама вдова музыканта не могла подстроить ограбление, поскольку это имело бы для нее серьезные последствия.
Следствие начало проверку версии об инсценировке ограбления вдовы Градского
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