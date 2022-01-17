Добровинский оценил вероятность учета украденных средств при делении наследства Градского

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Адвокат и юрист Александр Добровинский оценил вероятность учета наличных средств в размере 100 миллионов рублей, украденных у вдовы Александра Градского Марины Коташенко.

Он отметил, что украденные деньги сложно вернуть, учитывая, что сумма могла быть другой. Кроме того, наличные средства могли не фигурировать в завещании Градского.

"... а чьи это деньги, а кто их зарабатывал, а может, это был подарок покойного супруге. Это будет сложно доказать наследникам, что деньги подлежат разделу. Если, конечно, это не фигурирует в завещании, что в таком-то комоде находились деньги, которые вдова должна разделить", – сказал Добровинский Москве 24, добавив, что не знает о существовании завещания.

Юрист пояснил, что при отсутствии завещания наследство будет распределяться между его супругой и детьми. Так, 50% получит Коташенко, а вторую половину – четверо детей и супруга.

"Допустим, у нас есть 100 рублей. Половину, то есть 50 рублей, получает супруга, а остальные 50 рублей делятся на детей и супругу. В итоге супруга получает 60 рублей, а каждый из детей по 10 рублей, если нет завещания", – уточнил Добровинский.

При этом, по его словам, в случае отсутствия несовершеннолетних детей в завещании они получат по половине того, что должны были получить. Данную информацию семье Градского озвучит нотариус.

О нападении на вдову Градского Марину Коташенко стало известно в воскресенье, 16 января. По информации СМИ, неизвестные похитили у женщины около 100 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

