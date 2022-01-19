Малахов заявил, что на участке дома Градского закопаны золото и деньги

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

На участке дома Александра Градского закопаны золото и деньги, заявил журналист Андрей Малахов.

"Об этом рассказывали нашему корреспонденту охранники в поселке Глаголево и местные жители", – сказал он в эфире программы "Прямой эфир".

Однако, по словам актера театра и кино Вячеслава Манучарова, у Градского в Глаголеве два дома. Один из них является самым большим в поселке, его охраняет ЧОП. Он выразил сомнения, что кто-то мог пройти на территорию, добавив, что у певца также есть дом, построенный для детей.

О нападении на вдову Градского Марину Коташенко стало известно 16 января. По информации СМИ, неизвестные похитили у женщины около 100 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Журналист Андрей Караулов, который был другом Градского, рассказал, что ограбление Коташенко было организовано опытным человеком. По его словам, сама вдова музыканта не могла подстроить ограбление, поскольку это имело бы для нее серьезные последствия.

