Арестованный за нападение на вдову Градского подвозил соучастников преступления – адвокат

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Арестованный за нападение на вдову Александра Градского Марину Коташенко мужчина подвозил других фигурантов дела к месту происшествия. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Игорь Чевычалов.

"Он был водителем, подвез иных соучастников этого преступления до дома потерпевшей. В сам дом он не заходил", – заявил защитник.

О нападении на Коташенко стало известно 16 января. По информации СМИ, неизвестные похитили у женщины около 100 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Позже сотрудники полиции на станции метро "Менделеевская" в Москве задержали одного из подозреваемых. 26 января Наро-Фоминский суд Московской области арестовал мужчину. Он заключен под стражу до 16 марта 2022 года. Мужчина признал вину и готов сотрудничать со следствием.