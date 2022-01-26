Арестованный за нападение на вдову Градского подвозил соучастников преступления – адвокат

26 января, 21:22
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Арестованный за нападение на вдову Александра Градского Марину Коташенко мужчина подвозил других фигурантов дела к месту происшествия. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Игорь Чевычалов.
"Он был водителем, подвез иных соучастников этого преступления до дома потерпевшей. В сам дом он не заходил", – заявил защитник.
О нападении на Коташенко стало известно 16 января. По информации СМИ, неизвестные похитили у женщины около 100 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Позже сотрудники полиции на станции метро "Менделеевская" в Москве задержали одного из подозреваемых. 26 января Наро-Фоминский суд Московской области арестовал мужчину. Он заключен под стражу до 16 марта 2022 года. Мужчина признал вину и готов сотрудничать со следствием.
Задержанный за ограбление вдовы Градского признал вину
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