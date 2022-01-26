В МВД попросили арестовать подозреваемого в нападении на вдову Градского

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В МВД РФ ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Умеджона Жабборова, задержанного по подозрению в нападении на вдову Александра Градского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Наро-Фоминского суда Московской области.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Жабборова меры пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в пресс-службе.

О нападении на Марину Коташенко стало известно 16 января. По информации СМИ, неизвестные похитили у женщины около 100 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Позже сотрудники полиции задержали предполагаемого подозреваемого в нападении. Им оказался уроженец Таджикистана. У него, однако, оказалось алиби, поэтому его пришлось отпустить под обязательство о явке. Спустя два дня на станции метро "Менделеевская" в Москве был задержан еще один подозреваемый.

