Сотрудница московской таможни написала заявление на блогера Шабутдинова

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Заявление на блогера Аяза Шабутдинова написала сотрудница московской таможни Наталья Калистратова. Об этом пишет RT.

По данным издания, она уже три года пытается добиться компенсации за бизнес-курсы, при этом сумму она не уточнила. Женщина подчеркнула, что в органы из-за блогера обращались многие.

Как уточняет телеграм-канал "112", Калистратова купила курс за миллион рублей, но на нее "повесили миллион 900 тысяч через брокеров". Она считает, что мошенники, завладев ее данными, получили доступ к деньгам. Потерпевшая подчеркнула, что ее обманули, как и других, кто купил курсы мужчины.

Женщина сообщила, что теперь все пострадавшие "подтянутся" и накажут блогера, пишет "Лента.ру". Калистратова считает, что доказать факт мошенничества получилось быстро, потому что потерпевших очень много, факт мошенничества налицо, осталось показать соответствующие бумаги.

"Бумаги показали, доказали, все это увидели и зафиксировали. Эти инфоркурсы отчасти к мошенничеству (относятся. – Прим. ред.), это связано. Предлог – это курсы, но сама бухгалтерия связана с тем, что он совершает против людей мошенничество", – объяснила она.

О задержании блогера стало известно в пятницу, 3 ноября. Операцию по задержанию осуществляли ГУЭБиПК совместно с УФСБ по Москве. В общей сложности в соцсетях у Шабутдинова насчитывается 1,9 миллиона подписчиков.

Позднее полиция возбудила в отношении него уголовное дело о мошенничестве. Отмечалось, что задержанный вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юридических лиц, обещал научить всех желающих эффективной предпринимательской работе с получением сверхдоходов.

В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова