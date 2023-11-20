Певица Шакира выплатит 7,3 млн евро с целью избежать суда за мошенничество

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Колумбийская исполнительница Шакира может выплатить 7,3 миллиона евро, чтобы избежать судебного разбирательства за мошенничество с налогами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на суд Барселоны.

7,3 миллиона евро – сумма штрафа, предусмотренная судом в качестве сделки. Певицу обвиняют в уклонении от уплаты налогов в бюджет Испании на сумму 14,5 миллиона евро в период с 2012 по 2014 год.

При этом сама Шакира заявляла, что не являлась налоговым резидентом Испании в указанный промежуток. По ее словам, обязанность платить налоги на нее была возложена только в 2015 году после получения соответствующего статуса.

До этого стало известно, что блогеры Валерия и Артем Чекалины выплатили налоговой инспекции 500 миллионов рублей, тем самым полностью погасив задолженность перед государством. Ранее их обвинили в неисполнении налоговых обязательств.



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