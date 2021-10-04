Представители Шакиры опровергли информацию из "досье Пандоры"

Фото: instagram.com/shakira

Представители Шакиры сообщили, что информация об ее офшорных компаниях, о которых сообщили испанские телеканал La Sexta и газета País, не соответствует действительности, пишет РИА Новости.

Данные СМИ, основываясь на "досье Пандоры", писали, что Шакира, живущая в Барселоне с 2011 года, открывала компании в офшорных зонах, даже когда велось расследование о ее уклонении от уплаты налогов в Испании. В досье речь идет о трех компаниях, но группа юридических и налоговых консультантов певицы опровергла данные об их регистрации в 2019 году.

"Ее компании были созданы в период с 2001 года по самое позднее 2009 год, согласно законодательству, и гораздо ранее, чем Шакира стала резидентом Испании", – сообщают представители.

Также там сообщили, что испанские налоговые органы были уведомлены о существовании этих компаний.

"Досье Пандоры" – расследование, в котором участвовали более 600 журналистов из 117 стран. Они около двух лет изучали крупнейшую в истории утечку офшорных данных – почти 12 миллионов конфиденциальных документов.

Всего в архиве упомянуты 30 бывших и действующих лидеров стран, более 300 высокопоставленных чиновников и более 100 богатейших людей мира, среди которых экс-премьер Британии Тони Блэр, премьер Чехии Андрей Бабиш, певица Шакира, супермодель Клаудия Шиффер и президент Украины Владимир Зеленский.

В 2019 году стало известно, что певицу обвиняют в уклонении от уплаты налогов в период с 2012 по 2014 год на общую сумму в более чем 14 миллионов евро. При этом из заявления ее представителей следует, что певица уже полностью заплатила необходимую сумму.

Согласно закону страны, налоговым резидентом становится каждый, кто живет в стране более полугода и должен платить налоги, в том числе на полученный за рубежом доход. Следствие отметило, что Шакира заявляла, что проживает на Багамских островах, чтобы не платить налог.

До этого Шакира была вынуждена заплатить более 20 миллионов евро после возбуждения на нее дела о возможном нарушении налогового законодательства Испании. Артистка перечислила указанную сумму, чтобы закрыть задолженность за 2011 год.