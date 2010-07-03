Шакира пришла в испанский суд со своим двойником

Фото: www.instagram.com/shakira

Певица Шакира пришла на судебное заседание по делу об уклонении от уплаты налогов с двойником. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание продлилось чуть больше часа. После его окончания певица покинула зал суда в сопровождении семи человек. При этом среди сопровождающих была девушка, очень похожая на певицу. Такая уловка была для того, чтобы ввести корреспондентов в заблуждение и избежать общения с прессой.

Певицу обвиняют в уклонении от уплаты налогов в период с 2012 по 2014 годы на общую сумму в более чем 14 миллионов евро. При этом из заявления ее представителей следует, что певица уже полностью заплатила необходимую сумму.

Согласно закону страны, налоговым резидентом становится каждый, кто живет в стране более полугода и должен платить налоги, в том числе на полученный за рубежом доход. Следствие отметило, что Шакира заявляла, что проживает на Багамских островах, чтобы не платить налог.

Ранее Шакира была вынуждена заплатить боле 20 миллионов евро после возбуждения на нее дела о возможном нарушении налогового законодательства Испании. Артистка перечислила указанную сумму, чтобы закрыть задолженность за 2011 год.

