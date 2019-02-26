Шакиру ждут в испанском суде летом

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Шакиру вызвали в суд каталонского города Эсплугес-де-Льобрегат по делу о возможной неуплате налогов.

Как сообщает агентство Associated Press, певицу обвиняют в уклонении от уплаты налогов в период с 2012 по 2014 годы на общую сумму в более чем 14 миллионов евро. Слушания в суде состоятся 12 июня 2019 года.

По закону страны налоговым резидентом становится каждый, кто живет в стране более полугода и должен платить налоги, в том числе на полученный за рубежом доход. Следствие отметило, что Шакира заявляла, что проживает на Багамских островах, чтобы не платить налог.

Ранее Шакира была вынуждена заплатить боле 20 миллионов евро после возбуждения на нее дела о возможном нарушении налогового законодательства Испании. Артистка перечислила указанную сумму, чтобы закрыть задолженность за 2011 год.