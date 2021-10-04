В Кремле прокомментировали публикацию "досье Пандоры"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию офшорных архивов.

"Единственное, что действительно бросается в глаза, – это все-таки демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной и налоговой лакуной. Это, конечно, Соединенные Штаты", – приводит его слова ТАСС.

"Досье Пандоры" – расследование, в котором участвовали более 600 журналистов из 117 стран. Они около двух лет изучали крупнейшую в истории утечку офшорных данных – почти 12 миллионов конфиденциальных документов.

Всего в архиве упомянуты 30 бывших и действующих лидеров стран, более 300 высокопоставленных чиновников и более 100 богатейших людей мира, среди которых экс-премьер Британии Тони Блэр, премьер Чехии Андрей Бабиш, певица Шакира, супермодель Клаудия Шиффер и президент Украины Владимир Зеленский.

Последнего подозревают в том, что он с 2012 года получал через офшорные фирмы деньги от компаний, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским, частично вкладывая прибыль в элитную лондонскую недвижимость.

Комментируя утечку данных, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев не исключил возможность импичмента Зеленскому. Политолог полагает, что данными из "досье Пандоры" могут воспользоваться оппоненты украинского лидера.

