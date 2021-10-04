Штат Южная Дакота стал одним из крупнейших мировых офшорных центров – СМИ

Фото: depositphotos/eabff
Штат Южная Дакота стал одним из крупнейших офшорных центров, куда в последние годы перевели десятки миллионов долларов из традиционных офшорных инвестиций на Багамских и Каймановых островах. Такое утверждение прозвучало от Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), сообщает газета Miami Herald.
Издание ссылается на документы под названием "Досье Пандоры" с данными об офшорных счетах некоторых мировых политиков и знаменитостей. Отдельно выделяется одна из американских компаний, которая играет ведущую роль в поддержке фирм, желающих открыть офшорные счета в США. Речь идет о юридической фирме Baker McKenzie.
Утверждается, что услугами компаний, которые дают возможность работать в офшорных юрисдикциях в США, пользовались и иностранцы, и американские миллионеры.
Всего опубликованы выдержки примерно из 11,9 миллиона документов с данными об офшорных счетах политиков и знаменитостей.
Ранее сообщалось, что среди имен в "Досье Пандоры" есть и украинский лидер Владимир Зеленский. Он якобы использовал такие схемы, а его семья могла получать прибыть от бизнеса за границей, не декларируя эти данные. Также в расследовании Соединенные Штаты названы крупнейшим налоговым убежищем.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: