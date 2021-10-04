Штат Южная Дакота стал одним из крупнейших мировых офшорных центров – СМИ

Фото: depositphotos/eabff

Штат Южная Дакота стал одним из крупнейших офшорных центров, куда в последние годы перевели десятки миллионов долларов из традиционных офшорных инвестиций на Багамских и Каймановых островах. Такое утверждение прозвучало от Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), сообщает газета Miami Herald.

Издание ссылается на документы под названием "Досье Пандоры" с данными об офшорных счетах некоторых мировых политиков и знаменитостей. Отдельно выделяется одна из американских компаний, которая играет ведущую роль в поддержке фирм, желающих открыть офшорные счета в США. Речь идет о юридической фирме Baker McKenzie.

Утверждается, что услугами компаний, которые дают возможность работать в офшорных юрисдикциях в США, пользовались и иностранцы, и американские миллионеры.

Всего опубликованы выдержки примерно из 11,9 миллиона документов с данными об офшорных счетах политиков и знаменитостей.

Ранее сообщалось, что среди имен в "Досье Пандоры" есть и украинский лидер Владимир Зеленский. Он якобы использовал такие схемы, а его семья могла получать прибыть от бизнеса за границей, не декларируя эти данные. Также в расследовании Соединенные Штаты названы крупнейшим налоговым убежищем.