Политолог не исключил импичмента Зеленскому из-за утечки офшорных данных

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Оппоненты президента Украины Владимира Зеленского могут использовать данные из "досье Пандоры" для значительного ослабления украинского лидера или его дальнейшего ухода с поста президента, считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

"Вполне возможно, что сам вопрос импичмента может быть поднят. Было бы странно, если его оппоненты не ухватились бы за этот повод", – приводит слова политолога РИА Новости.

Эксперт считает, что обнародованные данные станут способом давления на Зеленского и инструментом получения от него нужных решений.

"Это способ поссорить его лично с американским руководством и Западом вообще, потому что для них тема борьбы с коррупцией очень важна, а тут выясняются такие неприятные детали. <...> Это сильный аргумент, это будут использовать на Украине, это будет грозить для него большими последствиями", – считает Силаев.

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В публикации утверждается, что такие схемы использовал и Зеленский, а его семья якобы могла получать прибыть от бизнеса за границей, не декларируя эти данные. Кроме того, в расследовании Соединенные Штаты названы крупнейшим налоговым убежищем.

Ранее Зеленский заявил, что внешняя политика Украины является наглой. По его мнению, политики этой страны должны стать еще более решительными, чтобы Киев добился своих целей, в частности, относительно вступления в ЕС.