Зеленский назвал наглой международную политику Украины

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Фото: depositphotos/palinchak
Международная политика Украины наглая, она помогает делать большие шаги в области международного сотрудничества, заявил президент этой страны Владимир Зеленский на встрече с депутатами правящей партии "Слуга народа".
Главной победой текущего года он назвал то, что офис президента и украинский МИД, по мнению Зеленского, сделали многое для международной субъектности Украины.
"Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, что без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не увидит шагов Украины вперед", – приводятся слова Зеленского на его официальном сайте.
По его мнению, украинские политики должны стать еще более решительными, чтобы Киев добился своих целей, в частности, относительно вступления в ЕС.
Ранее Зеленский заявил, что не планирует покидать Украину по окончании срока полномочий главы государства и хотел бы остаться уважаемым человеком в глазах граждан.
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