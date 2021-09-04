Политолог рассказал о фатальной ошибке Зеленского во время визита в США

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Президент Украины Владимир Зеленский, продлив соглашение с Соединенными Штатами о нераспространении ядерного оружия, допустил фатальную ошибку. Такое мнение выразил украинский политолог Михаил Чаплыга.

Он считает, что Киев мог шантажировать Вашингтон выходом из договора, а теперь Украина потеряла этот "козырный туз".

"Зачем же Зеленский подписал в США самую страшную вещь для него, по сути, и для страны? У нас был единственный козырной туз – это соглашение о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерного государства. <...> Это единственный наш аргумент, который мы могли серьезно, дипломатически играть", – сказал Чаплыга в эфире телеканала "Наш".

Политолог также не исключил, что в обмен на продление данного договора украинский лидер мог что-либо "сдать".

Ранее президенты Украины и США договорились продлить действие Соглашения о предоставлении помощи Киеву в ликвидации стратегического ядерного оружия на семь лет, а также предотвращения распространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, Вашингтон намерен дополнительно выделить Киеву более 463 миллионов долларов помощи в текущем году. Предполагается, что деньги пойдут на программы, "ориентированные на демократию", права человека, местное управление, децентрализацию, приватизацию и судебную реформу.