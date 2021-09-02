В Киеве заявили, что в разных отраслях Украины появятся представители США

Фото: depositphotos/mariakarabella

Вскоре после визита украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенные Штаты в разных отраслях Украины появятся представители США. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

"Вы знаете, что на "Крымской платформе" и на Дне независимости был спецпредставитель – министр по вопросам энергетики США, и она была на переговорах в Белом доме. Думаю, что появится не один спецпредставитель в разных отраслях на Украине", – приводит его слова ТАСС.

Ермак также выразил надежду, что в ближайшее время на Украине появится постоянный посол Соединенных Штатов, при этом он уточнил, что данный вопрос не обсуждался на встрече Зеленского и Байдена.

Зеленский находится с рабочим визитом в США. В среду, 1 сентября, он провел переговоры с Байденом. Встреча длилась почти два часа.

По словам президента Украины, лидеры двух стран говорили о необходимости создания гарантий энергетической безопасности для Киева. Зеленский также заявил, что со стороны Байдена он увидел "желание" применять санкции в отношении России.

Кроме того, Вашингтон намерен дополнительно выделить Киеву более 463 миллионов долларов помощи в текущем году. Предполагается, что деньги пойдут на программы, "ориентированные на демократию", права человека, местное управление, децентрализацию, приватизацию и судебную реформу.