США и Украина дружат только против России – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США и Украина скорее дружат против России.
"Российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может вызывать только сожаление", – приводит слова Пескова ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что также сожаление вызывает антироссийская риторика по Крыму.
По его словам, в Кремле также обратили внимание на планы по оказанию военной помощи со стороны США.
Песков подчеркнул, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования конфликта на юго-востоке страны.
Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена состоялись 1 сентября в Белом доме. Они продлились почти два часа.
По словам президента Украины, лидеры двух стран говорили о необходимости создания гарантий энергетической безопасности для Киева. Зеленский также заявил, что со стороны Байдена он увидел "желание" применять санкции в отношении России.
Кроме того, США намерены дополнительно выделить Украине более 463 миллионов долларов помощи в текущем году. Предполагается, что деньги пойдут на программы, "ориентированные на демократию", права человека, местное управление, децентрализацию, приватизацию и судебную реформу.
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