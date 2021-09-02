Зеленский раскрыл детали встречи с Байденом

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Американский и украинский лидеры Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили гарантии энергетической безопасности для Украины, рассказал президент этой страны журналистам по итогам переговоров.

"Есть кое-какие гарантии, о которых говорил господин президент (Байден. – Прим. ред.) со мной лично. Он понимает, что это приоритетный вопрос сегодня для Украины, но эти гарантии будут еще разрабатываться", – сказал Зеленский, его заявление транслировал телеканал "Украина 24".

По словам президента Украины, со стороны американского лидера он увидел "желание" применять санкции в отношении России за "нарушение гарантий энергобезопасности".

"Я видел желание США, если будут нарушаться украинские права, и если будет нарушаться вопрос энергетической безопасности, США будут готовы внедрить санкционную политику", – добавил Зеленский.

Ранее Украина и США в совместном заявлении по стратегическому партнерству назвали "Северный поток – 2" угрозой для европейской энергетической безопасности. Там также указано, что Киев и Вашингтон и по-прежнему выступают против строительства газопровода.

Документ был принят в рамках рабочего визита Зеленского в США. В заявлении также говорится, что Штаты будут прилагать усилия, чтобы сохранить транзит газа через территорию Украины.

Переговоры Зеленского и Байдена состоялись в среду, 1 сентября, в Белом доме. Они продлились почти два часа.