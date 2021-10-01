В Киеве назвали главную ошибку Зеленского в отношениях с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, отказавшись заключать прямой контракт на поставки газа из России, считает экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его мнению, украинский лидер продолжает игнорировать посылы от российского руководства о том, что предложение о прямых поставках все еще открыто.

При этом теперь Киеву придется искать, где занять деньги. Бывший парламентарий уверен, что сейчас действия украинского руководства можно расценить как преступные.

"Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов. <...> Какое бы решение ни было, в итоге за все заплатит народ Украины. Это преступление", – приводит слова Мураева РИА Новости.

Экс-депутат Рады предположил, что кредиторов Украине будет найти сложно, поскольку те будут опасаться, что население страны выйдет на улицы и начнет высказывать свое недовольство.

Ранее Мураев заявил, что из-за отсутствия прямого контракта с Россией на поставки газа Украине будет сложно пережить предстоящую зиму.

Он напомнил, что сейчас Киев вынужден перекупать российский газ у Словакии, но уже по более высоким ценам.