В черный список ЕС внесли 17 офшоров

5 декабря, 15:31
Фото: Actionpress/ТАСС/Public Address
ЕС утвердил черный список из 17 офшоров, в отношении которых могут применяться санкции, сообщает Reuters.
Чтобы страна не попадала в список, в ней должны существовать четкие налоговые правила без преференций или условий, позволяющих компаниям перемещать прибыли с целью избежать уплаты налогов.
5 ноября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал около 13,4 миллиона документов по офшорной деятельности политиков и крупных компаний.
В архиве содержатся данные о 120 высокопоставленных лицах, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо, членов администрации Дональда Трампа, представителей двора королевы Великобритании Елизаветы II, а также о компаниях Apple, Nike и Uber.
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