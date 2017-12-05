В черный список ЕС внесли 17 офшоров

Фото: Actionpress/ТАСС/Public Address

ЕС утвердил черный список из 17 офшоров, в отношении которых могут применяться санкции, сообщает Reuters.

Чтобы страна не попадала в список, в ней должны существовать четкие налоговые правила без преференций или условий, позволяющих компаниям перемещать прибыли с целью избежать уплаты налогов.

5 ноября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал около 13,4 миллиона документов по офшорной деятельности политиков и крупных компаний.

В архиве содержатся данные о 120 высокопоставленных лицах, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо, членов администрации Дональда Трампа, представителей двора королевы Великобритании Елизаветы II, а также о компаниях Apple, Nike и Uber.