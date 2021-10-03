Захарова прокомментировала слова Зеленского о наглой политике Украины

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Слова украинского президента Владимира Зеленского о наглой политике Киева прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Лучше не скажешь, если только пословицей русской – со свиным рылом в калашный ряд. Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну", – говорится в ее публикации.

Представитель МИД РФ считает, что несоразмерность амбиций потенциалу Украина решила прикрыть наглостью.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с депутатами правящей партии "Слуга народа" заявил, что международная политика Украины наглая, она помогает делать большие шаги в области международного сотрудничества.