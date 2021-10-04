Лидеры Чили и Чехии опровергли свою причастность к схемам из "Архива Пандоры"

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Президент Чили Себастьян Пиньера и премьер Чехии Андрей Бабиш отрицают свою причастность к схемам из публикации "Архив Пандоры", которая основана на утечке офшорных документов. Об этом сообщает РБК.

Доклад "Архив Пандоры" опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). В его основу легли 11,9 миллиона конфиденциальных документов, связанных с функционированием наиболее популярных офшорных зон в мире. В анализе документов принимали участие более 600 журналистов из 150 медийных организаций.

Так, материалы с именем Себастьяна Пиньеры опубликовало чилийское издание Siper. По данным расследователей, семья президента страны была основным акционером горнодобывающей компании Minera Dominga. В документах утверждается, что в 2010 году бизнесмен Карлос Делано купил долю Пиньеры и других партнеров за 152 миллиона долларов. Финансовые операции якобы проводились через офшор на Британских Виргинских Островах.

Пиньера свою причастность к указанной в "Архиве Пандоры" схеме отрицает. Официальное заявление по данному инциденту опубликовала пресс-служба администрации чилийского лидера.

"Упомянутые события, касающиеся продажи рудника Dominga, уже были тщательно расследованы генеральной прокуратурой и судами в 2017 году, и прокуратура рекомендовала закрыть дело из-за отсутствия состава преступления, соответствия закону и неучастия президента Себастьяна Пиньеры в упомянутой операции", – подчеркивается в заявлении.

Выступил с опровержением и премьер Чехии Андрей Бабиш, который, по данным журналистов-расследователей, за 15 миллионов евро приобрел недвижимость во Франции, проведя деньги через офшор, не задекларированный вопреки требованиям закона.

"Ну вот. Я ждал, что они прицепятся ко мне прямо перед выборами, чтобы навредить мне и повлиять на выборы в Чехии... Я никогда не делал ничего незаконного или неправильного, но это не мешает им снова пытаться очернить меня", – написал Бабиш в своем Twitter-аккаунте.

Ранее ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев не исключил возможность импичмента президента Украины Владимира Зеленского из-за утечки офшорных данных.

Всего в архиве упомянуты 30 бывших и действующих лидеров стран, более 300 высокопоставленных чиновников и более 100 богатейших людей мира, среди которых экс-премьер Британии Тони Блэр, премьер Чехии Андрей Бабиш, певица Шакира, супермодель Клаудия Шиффер и президент Украины Владимир Зеленский.

