Опубликован "Архив Пандоры" об офшорах мировых лидеров и чиновников

Журналисты опубликовали "Архив Пандоры" – это доклад об офшорах мировых лидеров, чиновников и звезд шоу-бизнеса.

В расследовании участвовали более 600 журналистов из 117 стран. Они около двух лет изучали крупнейшую в истории утечку офшорных данных – почти 12 миллионов документов.

Всего в архиве упомянуты 30 бывших и действующих лидеров стран, более 300 высокопоставленных чиновников и более 100 богатейших людей мира, среди которых экс-премьер Британии Тони Блэр, премьер Чехии Андрей Бабиш, певица Шакира, супермодель Клаудия Шиффер и президент Украины Владимир Зеленский. Последнего подозревают в том, что он, начиная с 2012 года, через офшорные фирмы получал деньги от компаний, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским. Прибыль частично вкладывалась в элитную лондонскую недвижимость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.