В Минпросвещения рассказали о ситуации с COVID-19 в школах РФ

12:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В российских школах ситуация с распространением коронавируса находится под контролем, заявил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения РФ Сергей Шатунов.
"У нас ситуация под контролем. Лишь в 50 школах у нас есть ограничительные мероприятия. Мы за ситуацией следим", – сказал он на пресс-конференции ТАСС.
Ранее глава ведомства Сергей Кравцов в ходе визита в Австрию рассказал, что лишь несколько российских школ перешли на дистанционный формат обучения из-за COVID-19.
По его словам, учебные заведения в стране работают в основном в очном формате.
До этого Сергей Собянин сообщил, что решение о переводе столичных школ на дистанционное обучение будет приниматься только в крайнем случае. При этом градоначальник уточнил, что в школах действуют санитарные ограничения.
Несколько российских школ перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19
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