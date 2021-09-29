В Минпросвещения рассказали о ситуации с COVID-19 в школах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В российских школах ситуация с распространением коронавируса находится под контролем, заявил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения РФ Сергей Шатунов.

"У нас ситуация под контролем. Лишь в 50 школах у нас есть ограничительные мероприятия. Мы за ситуацией следим", – сказал он на пресс-конференции ТАСС.

Ранее глава ведомства Сергей Кравцов в ходе визита в Австрию рассказал, что лишь несколько российских школ перешли на дистанционный формат обучения из-за COVID-19.

По его словам, учебные заведения в стране работают в основном в очном формате.

До этого Сергей Собянин сообщил, что решение о переводе столичных школ на дистанционное обучение будет приниматься только в крайнем случае. При этом градоначальник уточнил, что в школах действуют санитарные ограничения.

