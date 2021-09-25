Школы Якутска переходят на дистанционное обучение

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Все школы Якутска переводятся на дистанционное обучение с субботы, 25 сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление начальника управления образования города Алексея Семенова.

Как объяснил спикер, меры принимаются по причине роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей.

По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю в Якутске зафиксировали 8 171 случай заболевания. Таким образом, эпидемический порог превышен в 2,6 раза, а показатель предыдущей недели – в 12,8 раза.

По предложению главного государственного санитарного врача республики, учебный процесс приостановят до 8 октября.

"Все городские школы и организации дополнительного образования переходят на дистанционное обучение", – подтвердил Семенов.

Ранее сообщалось, что школы Саратова с 27 сентября перейдут на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Уточнялось, что с предложением о переходе на онлайн-формат обучения выступил заместитель главного государственного санитарного врача по Саратовской области.