Врач рассказал об ограничениях после прививки от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России началась прививочная кампания против гриппа, в рамках которой одним из первых вакцинировался депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. В эфире радиостанции "Комсомольская правда" он рассказал, кому следует привиться от гриппа.
По его словам, вакцинация показана школьникам, работникам сфер торговли и общепита, а также пожилым людям, страдающим от болезней эндокринной системы и сердца. Он уточнил, что в стране должны быть привиты не менее 70 миллионов человек.
В течение трех дней после инъекции нельзя мочить место укола и употреблять алкоголь, следует избегать физических нагрузок. Прививка может привести к недомоганию, однако это значит, что организм начал вырабатывать иммунный ответ на патоген, объяснил Онищенко.
Кроме того, врач подчеркнул, что вакцина от коронавируса не заменит прививку от гриппа, поскольку каждый препарат предназначен для борьбы с той болезнью, для которой был разработан.
Накануне Роспотребнадзор сообщил, что от гриппа привились 7 миллионов россиян, что составляет почти 5% от общей численности населения страны. Специалисты также отметили, что на прошлой неделе в России фиксировался умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, что обусловлено респираторными вирусами негриппозной этиологии.
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