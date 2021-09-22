В НИИ гриппа планируют начать исследования интраназальной вакцины от COVID-19

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Специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева планируют до конца года начать клинические исследования интраназальной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора института Дмитрия Лиознова.

"Сейчас мы готовим документ для одобрения для проведения клинического исследования и надеемся, что при благоприятном процессе или в конце этого года, или в начале следующего года начнем уже клинические исследования", – сказал Лиознов.

Он пояснил, что препарат отличается тем, что впрыскивается в нос.

По его словам, доклиническая фаза исследований вакцины продемонстрировала эффективность и безопасность.

Лиознов также рассказал, что российские ученые разрабатывают вакцину от гриппа, которую можно использовать один раз в несколько лет. Он отметил, что вакцина прошла ряд исследований и первую фазу клинических испытаний c участием добровольцев.

В настоящее время в мире несколько исследовательских групп занимаются такими разработками.

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Ее разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В настоящее время для вакцинации россиян используется четыре препарата – "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Также в России завершили стадию доклинических испытаний интраназальной вакцины "Спутник V". Назальная форма препарата представляет собой второй компонент "Спутника V", который распыляется в нос с помощью специальной насадки на шприц.

