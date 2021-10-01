В Депздраве сообщили, что в столице все онкопациенты обеспечены лекарствами

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Распространяемая в СМИ информация о том, что больным онкологией пациентам в Москве не хватает лекарств, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
"Все онкологические пациенты обеспечены полным спектром лекарственных препаратов как из списка ЖНВЛП, так и сверх него", – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что обеспечение онкобольных лекарственными средствами осуществляется в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Москве, в которую включены не только жизненно необходимые препараты, но и сверх тех, что указаны в постановлении правительства Москвы № 177.
Так, по данным Мосгорздрава, за первые восемь месяцев текущего года "Абемациклибом" были обеспечены 47 пациентов, а "Кабозантинибом" – 30 пациентов.
Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что информация о снижении количества таблеток по сравнению с прошлым годом также не является верной. Там объяснили, что это связано с перерасчетом форм и дозировок препаратов, например из капсулы в таблетку.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что почти 20 тысяч человек получили помощь в новых онкологических центрах Москвы. По его словам, в настоящее время в городе создано шесть таких медучреждений.
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