Сергей Собянин поздравил журналистов с Днем российской печати

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин в своем канале в MAX поздравил сотрудников СМИ и ветеранов столичной журналистики с Днем российской печати. Он подчеркнул, что это праздник сильных, активных, любознательных и неравнодушных людей.

"Ежедневно московские СМИ публикуют больше 10 тысяч новостей о жизни нашего города, страны и всего мира. Вам доверяют миллионы читателей, зрителей, слушателей и пользователей сети Интернет", – сказал Собянин.

Градоначальник выразил благодарность журналистам за высокий профессионализм, талант и оперативное освещение масштабных программ развития Москвы. Также он пожелал работникам СМИ крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов.

"Пусть 2026-й будет добрым, счастливым и щедрым на хорошие новости", – заключил мэр.

В прошлом году Собянин в День российской печати вручил премии Москвы в области журналистики. В число лауреатов вошли работники АО "Москва Медиа". Тогда градоначальник выразил журналистам слова благодарности за неравнодушный труд и освещение событий, которые происходят в столице.