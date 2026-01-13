Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 09:19

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил журналистов с Днем российской печати

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин в своем канале в MAX поздравил сотрудников СМИ и ветеранов столичной журналистики с Днем российской печати. Он подчеркнул, что это праздник сильных, активных, любознательных и неравнодушных людей.

"Ежедневно московские СМИ публикуют больше 10 тысяч новостей о жизни нашего города, страны и всего мира. Вам доверяют миллионы читателей, зрителей, слушателей и пользователей сети Интернет", – сказал Собянин.

Градоначальник выразил благодарность журналистам за высокий профессионализм, талант и оперативное освещение масштабных программ развития Москвы. Также он пожелал работникам СМИ крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов.

"Пусть 2026-й будет добрым, счастливым и щедрым на хорошие новости", – заключил мэр.

В прошлом году Собянин в День российской печати вручил премии Москвы в области журналистики. В число лауреатов вошли работники АО "Москва Медиа". Тогда градоначальник выразил журналистам слова благодарности за неравнодушный труд и освещение событий, которые происходят в столице.

Читайте также


мэр Москвыобщество

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика