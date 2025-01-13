Сергей Собянин вручил премии журналистам Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в День российской печати вручил премии города 2024 года в области журналистики. Церемония награждения состоялась в Белом зале столичной мэрии.

В число лауреатов этого года вошли работники акционерного общества "Москва Медиа". Заместитель главного редактора объединенной редакции – главный продюсер Дмитрий Грачев и заместитель главного продюсера – начальник отдела специальных тематических программ Татьяна Луговых получили награды за вклад в освещение городских проектов и популяризацию научных достижений в столице.

"Хотел сказать вам огромные слова благодарности за ваш профессиональный и очень интересный, неравнодушный труд и освещение событий, которые происходят в Москве. Конечно, это проистекает в первую очередь из-за отношения вас к профессии, но мы все москвичи, и то, что происходит в Москве, касается каждого из нас, наших семей, и, конечно, близко к России", – сказал мэр города перед награждением.

Как отметил Собянин, в 2024 году городскими СМИ ежедневно выпускались около 10 тысяч новостей. Проходили большие политические кампании, в том числе выборы президента России и выборы депутатов Мосгордумы. Также в прошлом году не была остановлена ни одна городская программа развития. Столичные СМИ активно освещали их.

Городские премии в области журналистики присуждаются с 2001 года. Решение утверждается указом мэра по предложению городского Союза журналистов на основании решения-рекомендации экспертного совета.

В 2024 году в число награжденных также вошел руководитель группы выпуска программы "Вести-Москва" Олег Капков. Всего были отмечены 27 представителей СМИ. С 2001 по 2024 год награды в области журналистики получили 389 человек.

Ранее автор телеканала Москва 24 Виталий Калашников стал обладателем премии "Буква А" для СМИ, журналистов и блогеров, пишущих про архитектуру, строительство и недвижимость в номинации "Лучший автор".

В конкуре приняли участие журналисты федеральных, региональных и отраслевых СМИ. Организаторы заявки принимали в пяти основных номинациях: "Лучшее СМИ", "Лучшее новое медиа", "Лучший материал", "Лучший автор" и "Лучший журналистский запрос".