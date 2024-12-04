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04 декабря, 10:49

Общество

Лауреатов премии мэра Москвы имени Островского наградили в столице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице вручили премию мэра Москвы имени Николая Островского 2024 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент культуры столицы.

Торжественная церемония награждения состоялась 3 декабря в Государственном музее А. С. Пушкина. Традиционно премии удостаиваются москвичи с ограниченными возможностями здоровья, которые получили общественное признание и способствуют развитию культуры. Также награду получают те, кто оказывает различную помощь и поддержку людям с инвалидностью.

В 2024 году премию вручили 10 победителям. Ими стали:

  • художник Ирина Измайлова;
  • мультиинструменталист и вокалист Алексей Геращенко;
  • филолог, педагог и журналист Екатерина Зотова;
  • член совета по работе с молодежью Московской городской организации Всероссийского общества слепых Игорь Конищев;
  • мастер спорта РФ по плаванию Виталий Кочнев;
  • педагог по вокалу Татьяна Винникова;
  • руководитель инклюзивных клубных формирований Виталий Бандуркин;
  • руководитель и участник инклюзивных городских проектов Светлана Телицына;
  • чемпионка Москвы и РФ по аргентинскому танго в паре Александра Одоевская;
  • общественный деятель Елена Клочко.

Ранее в России учредили премии в области детской и подростковой литературы. Они будут присуждаться с 2025 года авторам лучших прозаических произведений и стихотворений для детской и подростковой аудитории. Кроме того, награда предусмотрена за лучшую иллюстрированную книгу, лучший издательский проект, а также за развитие детской литературы.

Размер каждой премии – 1,5 миллиона рублей. Всего предусмотрено семь номинаций.

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