04 декабря, 10:49Общество
Лауреатов премии мэра Москвы имени Островского наградили в столице
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
В столице вручили премию мэра Москвы имени Николая Островского 2024 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент культуры столицы.
Торжественная церемония награждения состоялась 3 декабря в Государственном музее А. С. Пушкина. Традиционно премии удостаиваются москвичи с ограниченными возможностями здоровья, которые получили общественное признание и способствуют развитию культуры. Также награду получают те, кто оказывает различную помощь и поддержку людям с инвалидностью.
В 2024 году премию вручили 10 победителям. Ими стали:
- художник Ирина Измайлова;
- мультиинструменталист и вокалист Алексей Геращенко;
- филолог, педагог и журналист Екатерина Зотова;
- член совета по работе с молодежью Московской городской организации Всероссийского общества слепых Игорь Конищев;
- мастер спорта РФ по плаванию Виталий Кочнев;
- педагог по вокалу Татьяна Винникова;
- руководитель инклюзивных клубных формирований Виталий Бандуркин;
- руководитель и участник инклюзивных городских проектов Светлана Телицына;
- чемпионка Москвы и РФ по аргентинскому танго в паре Александра Одоевская;
- общественный деятель Елена Клочко.
Ранее в России учредили премии в области детской и подростковой литературы. Они будут присуждаться с 2025 года авторам лучших прозаических произведений и стихотворений для детской и подростковой аудитории. Кроме того, награда предусмотрена за лучшую иллюстрированную книгу, лучший издательский проект, а также за развитие детской литературы.
Размер каждой премии – 1,5 миллиона рублей. Всего предусмотрено семь номинаций.
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