Лауреатов премии мэра Москвы имени Островского наградили в столице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице вручили премию мэра Москвы имени Николая Островского 2024 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент культуры столицы.

Торжественная церемония награждения состоялась 3 декабря в Государственном музее А. С. Пушкина. Традиционно премии удостаиваются москвичи с ограниченными возможностями здоровья, которые получили общественное признание и способствуют развитию культуры. Также награду получают те, кто оказывает различную помощь и поддержку людям с инвалидностью.

В 2024 году премию вручили 10 победителям. Ими стали:

художник Ирина Измайлова;

мультиинструменталист и вокалист Алексей Геращенко;

филолог, педагог и журналист Екатерина Зотова;

член совета по работе с молодежью Московской городской организации Всероссийского общества слепых Игорь Конищев;

мастер спорта РФ по плаванию Виталий Кочнев;

педагог по вокалу Татьяна Винникова;

руководитель инклюзивных клубных формирований Виталий Бандуркин;

руководитель и участник инклюзивных городских проектов Светлана Телицына;

чемпионка Москвы и РФ по аргентинскому танго в паре Александра Одоевская;

общественный деятель Елена Клочко.

Ранее в России учредили премии в области детской и подростковой литературы. Они будут присуждаться с 2025 года авторам лучших прозаических произведений и стихотворений для детской и подростковой аудитории. Кроме того, награда предусмотрена за лучшую иллюстрированную книгу, лучший издательский проект, а также за развитие детской литературы.

Размер каждой премии – 1,5 миллиона рублей. Всего предусмотрено семь номинаций.