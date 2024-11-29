Выставка "Россия" получила премию Russian Creative Awards

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международная выставка-форум "Россия" получила национальную премию в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards в номинации "Креативное событие года", передает РИА Новости.

Торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной премии состоялась в концертном зале "Зарядье" в Москве. Объявила победителя премии вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"За время выставки "Россия", которая всем хорошо известна, проходившей на ВДНХ, мы провели столько совместных дней и ночей. Это было невероятное событие, которое было организовано по поручению нашего президента (Владимира Путина. – Прим. ред.), и, мне кажется, стало флагманским", – сказала вице-премьер.

Также Голикова выразила благодарность и вручила награду гендиректору выставки Наталье Виртуозовой за проделанную работу. Политик подчеркнула, что за время работы выставки было проведено 17 тысяч мероприятий.

Выставка "Россия" вошла в топ-10 самых посещаемых мест Земли со дня своего открытия. Несмотря на свое завершение, теперь экспозиция существует в виде Национального центра "Россия", который открыл свои двери 7 ноября на Краснопресненской набережной.

