07 ноября, 11:24Город
Национальный центр "Россия" открылся в Москве
Фото: russia.ru/Сергей Баранов
Национальный центр "Россия" открылся для гостей 7 ноября в Москве. Об этом пресс-служба учреждения сообщила в телеграм-канале.
Центр находится по адресу Краснопресненская набережная, дом 14. Работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. Также горожан пригласили на бесплатные экскурсии.
Ранее Владимир Путин подписал указ об образовании оргкомитета Национального центра "Россия". Его председателем назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Выставка "Россия", которая открылась 4 ноября 2023 года на ВДНХ и закрылась 8 июля, вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира. Сейчас она существует как национальный центр в Москве, а филиалы откроются по всей стране.
Выставка демонстрировала важнейшие достижения России в различных отраслях экономики. Свои экспозиции представили 89 регионов страны.
В Москве открылся национальный центр "Россия"