Путин поручил кабмину финансировать деятельность Национального центра "Россия"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил кабмину начать финансировать с этого года деятельность Национального центра "Россия" и его филиалов на территории субъектов. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Кремля.

Ранее выставка-форум "Россия" была преобразована в Национальный центр.

В перечне поручений уточняется, что правительство может "в том числе предоставлять межбюджетные трансферты из Федерального бюджета бюджетам субъектов РФ для организации деятельности филиалов".

Президент обозначил срок для подготовки доклада по данному вопросу до 1 сентября. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

До 1 октября глава РФ поручил своей администрации и правительству столицы подготовить план по строительству выставочного комплекса Национального центра "Россия". Ответственными назначены первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, Сергей Собянин и гендиректор выставки "Россия" Наталья Виртуозова.

Также правительство должно обеспечить участие федеральных органов, госкорпораций, публично-правовых компаний и других в работе Национального центра. Доклад нужно предоставить до 1 ноября.

Выставка "Россия" открылась 4 ноября 2023 года на ВДНХ. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представили все 89 российских регионов. Гости познакомились с достижениями субъектов, корпораций, федеральных структур, а также увидели передовые технологические разработки, открытия в культуре и спорте.

6 июля на ВДНХ прошла церемония закрытия. Всего с момента открытия на площадке прошло 600 концертов, более 800 мероприятий, 41 зарядка, 22 флешмоба и 19 фестивалей.

