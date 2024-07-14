Более 140 тысяч участников выставки "Россия" перевезли автобусы Дептранса за 8 месяцев

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

За восемь месяцев автобусы столичного департамента транспорта перевезли свыше 140 тысяч участников международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

По информации департамента, участников забирали и отвозили в аэропорт, в гостиницы, на вокзалы. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, каждый день для них курсировали около 40 автобусов туристического класса. При этом на территории выставки тоже ежедневно ходили 10 автобусов малого класса для удобного перемещения между павильонами. Так, бесплатный маршрут К перевез около 675 тысяч пассажиров.

"Международная выставка-форум "Россия" продемонстрировала все самые передовые достижения страны в разных областях. Мы обеспечиваем удобный транспорт для всех значимых мероприятий по поручению Сергея Собянина", – подчеркнул Ликсутов.

Выставка "Россия" открылась 4 ноября 2023 года на ВДНХ. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представили все 89 российских регионов. Гости познакомились с достижениями субъектов, корпораций, федеральных структур, а также увидели передовые технологические разработки, открытия в культуре и спорте.

По поручению Путина работу выставки продлили до Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. 6 июля на ВДНХ прошла церемония закрытия. Всего с момента открытия на площадке прошло 600 концертов, более 800 мероприятий, 41 зарядка, 22 флешмоба и 19 фестивалей.

В дальнейшем выставка продолжит существовать как национальный центр. Центр будет находиться в Москве, а филиалы откроются по всей стране, чтобы каждый россиянин увидел выставку в том или ином виде.

