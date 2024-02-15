15 февраля, 18:06Город
Путин поручил продлить выставку-форум "Россия" до 8 июля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин поручил продлить выставку-форум "Россия" на ВДНХ до 8 июля. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Согласно документу, правительству и администрации президента РФ было поручено обеспечить выполнение решения, предусмотреть необходимое финансирование и информационное сопровождение, а также внести соответствующие изменения в правовые акты.
Срок выполнения обозначен до 1 мая.
Выставка проходит в Москве с 4 ноября 2023 года. В ее мероприятиях задействованы более 1,5 тысячи волонтеров, которые перед открытием прошли специальную подготовку.
Ранее гендиректор российского общества "Знание" Максим Древаль заявил, что выставку-форум "Россия" на ВДНХ продлили до 8 июля. Благодаря такой возможности посетить мероприятие смогут те, кто еще не успел. Более того, летний формат позволит организаторам провести разные мероприятия, включая спортивные и культурные, добавил он.
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