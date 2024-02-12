Посвященную столичному транспорту программу подготовили на выставке-форуме "Россия"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый трек "Транспортный каркас Москвы" начнется 13 февраля в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Программа продлится до 25 февраля и будет посвящена достижениям города в области транспорта. Об этом сообщается на сайте Russpass.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что прошлый год стал рекордным для транспортного комплекса Москвы и показал, насколько город ушел вперед в сфере развития транспорта. По его словам, узнать об этом подробнее граждане могут на выставке "Россия".

Отмечается, что каждый день посетители могут посмотреть цифровое шоу о достижениях Москвы в области транспорта. Познавательная программа для детей и взрослых подготовлена командой корпоративного университета транспортного комплекса.

Также сотрудники Музея транспорта Москвы проведут для гостей лекции, посвященные историческим и современным способам передвижения по городу. Кроме того, на мероприятии выступят Академический хор Московского метрополитена и артисты проекта "Музыка в метро".

Для юных посетителей подготовили мастер-классы павильона московского транспорта по раскраске карт "Тройка", изготовлению деревянных магнитов в виде автомобилей, поездов и трамваев, а также по сборке бумажной модели состава "Москва-2020". В программу еще включены квизы и викторины от столичного метро и ЦОДД, которые посвящены профессиям городского транспорта. Участники смогут выиграть сувениры и подарки.

Уточняется, что предварительная регистрация не нужна, вход свободный.

Ранее на выставке прошел профильный день "Молодежная Россия" в рамках Форума национальных достижений. Гостям продемонстрировали итоги реализации молодежной политики в стране, достижения начинающих специалистов в различных областях, также были подготовлены викторина и выступления молодых артистов.

Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 6 млн человек