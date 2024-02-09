Москвичам рассказали о программе Форума национальных достижений

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Профильный день "Молодежная Россия" пройдет 10 февраля в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия" в рамках Форума национальных достижений. Посетителям продемонстрируют результаты реализации молодежной политики в РФ, а также достижения начинающих специалистов в различных областях. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова отметила, что для гостей подготовлена насыщенная программа. Так, посетители павильона № 75 смогут поучаствовать в квизах, посмотреть музыкальные выступления и познакомиться с городскими проектами для молодежи.

В 14:45 пройдет посвященная Москве и городским проектам викторина, где участники узнают о столице, достижениях и практиках в области молодежной политики, а также получат призы и подарки.

В 15:00 для посетителей выступят молодые артисты и покажут свои музыкальные номера, посвященные Москве. В 15:30 состоится открытый диалог, на котором речь пойдет о московских проектах и мероприятиях, запланированных для молодежи в 2024 году. Также в течение всего дня в пространстве Москвы покажут интерактивное шоу, которое посвящено проектам и возможностям молодых жителей столицы.

Подробная информация о мероприятии представлена на сайте и страницах проекта "Молодежь Москвы" в соцсетях.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва победила в федеральном конкурсе "Молодежная столица России". Вместе со столицей это звание получил Владивосток.

Со слов мэра, сейчас в Москве проживают свыше 3,2 миллиона молодых людей, развивать свои способности они могут в вузах, масштабных событиях и на инновационных площадках. Кроме того, воплощать идеи в проекты возможно при помощи конкурсов и акселераторов, добавил градоначальник.

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