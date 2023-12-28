Московская молодежь открыла 130 стартапов в 2023 году

Москва в этом году помогла столичной молодежи создать более 130 стартапов. Более того, у начинающих предпринимателей была возможность принять участие в нескольких проектах, в том числе в конкурсе лучших инновационных разработок для города.

Так молодые москвичи запустили платформу дистанционного сурдоперевода и стартап по ускоренной селекции растений. Какими еще разработками могут похвастаться горожане? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.