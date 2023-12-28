Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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28 декабря, 13:15

Транспорт

Названы топ-3 популярные функции приложения "Московский транспорт" в 2023 году

Названы топ-3 популярные функции приложения "Московский транспорт" в 2023 году

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Чат-бот, заказ такси и покупка билетов на поезд – эти функции приложения "Московский транспорт" стали самыми популярными в 2023 году.

Каждый день сервисом пользуется более 800 тысяч человек, приложение скачали более 6,5 миллиона раз. Его продолжают обновлять: в 2023 году улучшили дизайн и добавили новые функции, среди которых чат-бот Александра и маршруты электросудов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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