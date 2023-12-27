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27 декабря, 12:45

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Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодежи создать 130 стартапов

Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодежи создать 130 стартапов

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В 2023 году более 130 стартапов создали участники московских программ развития молодежного технологического предпринимательства. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы отметил, что для начинающих новаторов есть три масштабных проекта – конкурсы для IT-специалистов, конкурсы на лучшую инновационную разработку для города, а также уникальная программа для развития технологических проектов от идеи до стартапа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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